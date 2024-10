Verona Tengstedt | Spero di continuare così lavoriamo per restare in Serie A

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Casper, attaccante del, ha fatto un bilancio di questi primi mesi in cui è stato subito protagonista inA: “Quando ho saputo dell’interesse delnon ci ho pensato molto. Ho deciso di iniziare questo nuovo capitolo perché sono sempre alla ricerca di nuove sfide edi proseguire come in questi due mesi. Futuro? Difficile parlarne. Quello che posso dire è che sono felice qui: mi sento bene con il club, ma anche con i tifosi e con la città“. L’attaccante danese ha poi aggiunto: “L’obiettivo principale èinA epartita dopo partita per farcela. Adattarsi a un nuovo campionato non è mai facile, ma il mister e i compagni mi sono stati molto d’aiuto: vedo tanta qualità sia nella squadra che nello staff. Abbiamo tanti giocatori con caratteristiche diverse e credo che potremo toglierci alcune soddisfazioni in stagione.