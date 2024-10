Var a chiamata, Rocchi dice sì: "Ora cerchiamo più uniformità" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l’ultima bufera, il giudizio lapidario del designatore Can A e B, Gianluca Rocchi. "Se sono soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata? No", dice l’ex fischietto, che avrà visionato nel dettaglio tutti gli episodi più discussi, dal pestone fortuito in area di Kyriakopulos su Baldanzi non punito in Monza-Roma al rosso a Conceiçao in Juve-Cagliari. Ma Rocchi avrà rivisto pure tutte le azioni che hanno portato all’assegnazione di nove rigori: un record, e sarebbe stata pure una ’rigorite’ a doppia cifra, nel weekend, se appunto fosse stato assegnato anche quello all’U-Power Stadium. C’è molto da fare e rifare, nelle direzioni di gara dal massimo campionato in giù. E rispunta l’idea del Var a chiamata per rimettere a posto le cose e forse appianare le polemiche. Sport.quotidiano.net - Var a chiamata, Rocchi dice sì: "Ora cerchiamo più uniformità" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l’ultima bufera, il giudizio lapidario del designatore Can A e B, Gianluca. "Se sono soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata? No",l’ex fischietto, che avrà visionato nel dettaglio tutti gli episodi più discussi, dal pestone fortuito in area di Kyriakopulos su Baldanzi non punito in Monza-Roma al rosso a Conceiçao in Juve-Cagliari. Maavrà rivisto pure tutte le azioni che hanno portato all’assegnazione di nove rigori: un record, e sarebbe stata pure una ’rigorite’ a doppia cifra, nel weekend, se appunto fosse stato assegnato anche quello all’U-Power Stadium. C’è molto da fare e rifare, nelle direzioni di gara dal massimo campionato in giù. E rispunta l’idea del Var aper rimettere a posto le cose e forse appianare le polemiche.

