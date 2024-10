Oasport.it - Vanessa Ferrari, la rivoluzionaria autrice di una storia indelebile. Sipario: sei stata immensa, pioniera imperitura

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cara, sembrerà strano non scrivere più il tuo nome parlando di una gara di ginnastica artistica. Sarà difficile abituarsi a non vederti più in azione, a non ammirare più all’opera chi per un paio di decenni è sempreuna garanzia. Certe volte si incanterà il pennino e il pensiero andrà sovente alle tue memorabili gesta, con cui hai rivoluzionato uno sport e con cui hai fatto innamorare una Nazione intera. Seil’incarnazione perfetta della ginnastica artistica, hai onorato la sacra Polvere di Magnesio, l’hai elevata ad arte, l’hai trasportata in una nuova dimensione e l’hai fatta divampare alle nostre latitudini, dove fino al tuo avvento erasoprattutto un affare maschile (senza togliere nulla a nessuna). Seiun metronomo capace di scandire ogni era, hai sempre avuto qualcosa da dire e da dare quando entravi in un palazzetto.