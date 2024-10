Vanessa Ferrari dice addio alla ginnastica: «Troppi infortuni, ma sono orgogliosissima della mia carriera» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vanessa Ferrari, argento olimpico e oro mondiale, dice addio alla ginnastica artistica. «L’avevo già deciso prima di Parigi 2024: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica», ha confessato a BresciaOggi, a margine della visita del presidente del Coni Giovanni Malagò al palazzetto bresciano dove l’atleta è cresciuta. Ma quell’ultima pedana che avrebbe dovuto calcare a Parigi le è stata tolta dall’ennesimo infortunio: «È arrivato il momento di dire basta». L’annuncio del ritiro Dall’oro iridato di Aarhus 2006 – prima italiana a riuscirci, per di più a 16 anni – fino all’incredibile argento di Tokyo 2021, quando Vanessa Ferrari di anni ne ha 30. Una carriera vissuta all’apice ma martoriata da infortuni che, uno dopo l’altro, costringono l’azzurra a sottoporsi a ben 9 operazioni. Fino alla lesione al polpaccio che l’ha esclusa da Parigi 2024. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024), argento olimpico e oro mondiale,artistica. «L’avevo già deciso prima di Parigi 2024: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo attomia vicenda agonistica», ha confessato a BresciaOggi, a marginevisita del presidente del Coni Giovanni Malagò al palazzetto bresciano dove l’atleta è cresciuta. Ma quell’ultima pedana che avrebbe dovuto calcare a Parigi le è stata tolta dall’ennesimoo: «È arrivato il momento di dire basta». L’annuncio del ritiro Dall’oro iridato di Aarhus 2006 – prima italiana a riuscirci, per di più a 16 anni – fino all’incredibile argento di Tokyo 2021, quandodi anni ne ha 30. Unavissuta all’apice ma martoriata dache, uno dopo l’altro, costringono l’azzurra a sottoporsi a ben 9 operazioni. Finolesione al polpaccio che l’ha esclusa da Parigi 2024.

