Una nuova casa per i volontari. L’immobile sequestrato andrà alla Protezione civile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un immobile sequestrato alla criminalità in via Montecchio diventerà la nuova casa del gruppo di Protezione civile e antincendio boschivo comunale di Castelnuovo Magra. Il Comune di Castelnuovo Magra ha ricevuto il decreto di destinazione da parte dell’agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati avviando la richiesta di contributi per la riqualificazione e destinazione a finalità sociali. L’ente ha predisposto il progetto di intervento quantificato in 138 mila euro. Da Regione Liguria arriveranno 110 mila euro e la differenza di 27 mila euro sarà cofinanziata dall’amministrazione comunale. Il gruppo dei volontari attualmente occupa un locale al centro commerciale La Miniera che attualmente occupa invece un piccolo locale, privo di spazi esterni e acquisito in locazione. Ma tenendo conto del numero dei volontari e dell’attrezzatura in dotaziione. Lanazione.it - Una nuova casa per i volontari. L’immobile sequestrato andrà alla Protezione civile Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un immobilecriminalità in via Montecchio diventerà ladel gruppo die antincendio boschivo comunale di Castelnuovo Magra. Il Comune di Castelnuovo Magra ha ricevuto il decreto di destinazione da parte dell’agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati avviando la richiesta di contributi per la riqualificazione e destinazione a finalità sociali. L’ente ha predisposto il progetto di intervento quantificato in 138 mila euro. Da Regione Liguria arriveranno 110 mila euro e la differenza di 27 mila euro sarà cofinanziata dall’amministrazione comunale. Il gruppo deiattualmente occupa un locale al centro commerciale La Miniera che attualmente occupa invece un piccolo locale, privo di spazi esterni e acquisito in locazione. Ma tenendo conto del numero deie dell’attrezzatura in dotaziione.

