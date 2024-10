Un nuovo ruolo per Klopp: sarà il responsabile delle squadre Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jürgen Klopp inizia una nuova avventura. L'ex tecnico del Liverpool è stato designato come responsabile del calcio globale per Red Bull Pianetamilan.it - Un nuovo ruolo per Klopp: sarà il responsabile delle squadre Red Bull Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jürgeninizia una nuova avventura. L'ex tecnico del Liverpool è stato designato comedel calcio globale per Red

Klopp - nuova vita da dirigente : sarà responsabile delle squadre Red Bull - L'ex allenatore del Liverpool è stato nominato responsabile del calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso delle bevande energetiche in un post su X. Il 57enne allenatore tedesco ha […]. (Adnkronos) – Nuova avventura per Jürgen Klopp. "Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo", ha dichiarato dopo la nomina Klopp. (Periodicodaily.com)

Il ritorno di Klopp : l’ex tecnico del Liverpool è il nuovo responsabile calcio del gruppo Red Bull - Roma, 9 ottobre 2024 – Una nuova avventura per Jurgen Kloop. Ci sono molti modi per farlo, dall'utilizzo delle conoscenze e dell'esperienza d'élite che la Red Bull possiede all'apprendimento da altri sport e da altre attività. . ”Considero il mio ruolo principalmente come un mentore per gli allenatori e i dirigenti dei club Red Bull - ha ribadito - ma, in definitiva, sono una parte di ... (Sport.quotidiano.net)