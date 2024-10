Trieste Airport, nuovo volo per Rotterdam (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Trieste - Dal 1 aprile del 2025 Transavia collegherà direttamente il Trieste Airport con Rotterdam, tre volte a settimana. Lo ha annunciato la compagnia aerea olandese, parte del gruppo Air France Klm, presentando la programmazione per la stagione estiva 2025 con tre voli settimanali sullo scalo Triesteprima.it - Trieste Airport, nuovo volo per Rotterdam Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)- Dal 1 aprile del 2025 Transavia collegherà direttamente ilcon, tre volte a settimana. Lo ha annunciato la compagnia aerea olandese, parte del gruppo Air France Klm, presentando la programmazione per la stagione estiva 2025 con tre voli settimanali sullo scalo

