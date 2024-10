Tragedia nel calcio, il campione ucciso a colpi di pistola (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tragedia nel calcio, il campione ucciso a colpi di pistola – Una drammatica notizia ha scosso il mondo del calcio. Il campione ha perso la vita durante una sparatoria verificatasi subito dopo l’ultimo match giocato. Sconvolte le persone accorse sul luogo della strage. ( dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto a “Le Iene”, il triste annuncio in diretta Leggi anche: Franco Di Mare, il fratello svela la particolare coincidenza sulla morte Tragedia nel calcio, il campione ucciso a colpi di pistola Il mondo del calcio brasiliano è stato travolto dalla notizia della tragica morte di Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, noto come Ricardinho. Il giovane attaccante del Remo è morto a seguito di una sparatoria avvenuta a Marituba, nella regione metropolitana di Belém, nello Stato del Pará. Tvzap.it - Tragedia nel calcio, il campione ucciso a colpi di pistola Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)nel, ildi– Una drammatica notizia ha scosso il mondo del. Ilha perso la vita durante una sparatoria verificatasi subito dopo l’ultimo match giocato. Sconvolte le persone accorse sul luogo della strage. ( dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto a “Le Iene”, il triste annuncio in diretta Leggi anche: Franco Di Mare, il fratello svela la particolare coincidenza sulla mortenel, ildiIl mondo delbrasiliano è stato travolto dalla notizia della tragica morte di Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, noto come Ricardinho. Il giovane attaccante del Remo è morto a seguito di una sparatoria avvenuta a Marituba, nella regione metropolitana di Belém, nello Stato del Pará.

