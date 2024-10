Tennis: Atp Shanghai, Sinner batte Shelton e vola ai quarti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato in due set l’americano Ben Shelton, 14esima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (1). Ai quarti di finale Sinner sfiderà il vincente della partita in corso fra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Lapresse.it - Tennis: Atp Shanghai, Sinner batte Shelton e vola ai quarti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Janniksi qualifica aidi finale del “RolexMasters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato in due set l’americano Ben, 14esima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (1). Aidi finalesfiderà il vincente della partita in corso fra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.

