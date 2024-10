Temptation Island Valerio riconquista Diandra, Raul Dumistras: "Ha fatto una gran bella cosa" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex protagonista di Temptation Island, Raul Dumistras, commenta l'ultima puntata del docu-reality delle tentazioni e si sbilancia sul secondo falò di confronto tra Diandra e Valerio. Comingsoon.it - Temptation Island Valerio riconquista Diandra, Raul Dumistras: "Ha fatto una gran bella cosa" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex protagonista di, commenta l'ultima puntata del docu-reality delle tentazioni e si sbilancia sul secondo falò di confronto tra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Se mi lasci non Vale - la Rai annuncia il nuovo reality show che strizza l'occhio a Temptation Island - Si Rai 2 arriva Se mi lasci non Vale, un nuovo reality show sull'amore che sembra essere liberamente ispirato a Temptation Island. Ecco tutti i dettagli. (Comingsoon.it)

Temptation Island - il falò di confronto tra Anna e Alfred : cosa è successo - Alfred si è mostrato pentito del bacio avvenuto con Sofia, per questo motivo ha chiesto il falò di confronto, assumendosi tutte le conseguenze del suo gesto. Ecco perché la 27enne ha chiesto alla redazione di partecipare al programma, per testare la fedeltà del suo fidanzato. La quarta puntata del programma si era conclusa con l’anticipazione del falò di confronto tra Alfred e Anna, nella ... (Dailyshowmagazine.com)

Temptation Island - ex tentatore svela quali sono i rapporti con un’ex fidanzata : “Le cose mutano - si evolvono e…” - Al falò di confronto, Gaia aveva deciso di uscire dal programma insieme a Luca per chiarire il loro rapporto, ma a distanza di un mese i due avevano raccontato di essersi lasciato definitivamente (clicca QUI per leggere). Tra me e Gaia si è interrotta per vari motivi la nostra frequentazione. Siamo persone adulte e mature che si sono volute bene e si vogliono bene, non c’è alcun sentimento ... (Isaechia.it)