Tempo di prelibatezze a Bagno di Romagna con la "Sagra delle zambudelle" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ottobre è il mese della sagre e Bagno di Romagna arriva il secondo appuntamento del mese dedicato alle Zambudelle, insaccato tipico locale. Domenica 13 si parte alle 10 con il mercatino lungo il borgo, mentre dalle 12 aprono gli stand gastronomici con schiaccina fritta con salumi, tortelli alla Cesenatoday.it - Tempo di prelibatezze a Bagno di Romagna con la "Sagra delle zambudelle" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ottobre è il mese della sagre ediarriva il secondo appuntamento del mese dedicato alle Zambu, insaccato tipico locale. Domenica 13 si parte alle 10 con il mercatino lungo il borgo, mentre dalle 12 aprono gli stand gastronomici con schiaccina fritta con salumi, tortelli alla

