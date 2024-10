Tasse più care per chi ha usato il Superbonus? Condifilizia Toscana: “Niente di cui discutere” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - «Tasse per chi ha utilizzato il Superbonus? Il caso è chiuso e non sussiste alcun altro argomento di cui discutere». A dirlo è la presidente di Confedilizia Toscana, l'avvocato Barbara Gambini, a proposito delle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Confermo infatti la posizione espressa dal presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ha fatto chiarezza sul contenuto delle dichiarazioni del ministro. Se l'attività futura - sottolinea la presidente - sarà volta a cercare le "case fantasma" e al controllo che chi ha fatto i lavori abbia aggiornato i dati catastali, tutto ciò rientra nell'ordinarietà». Lanazione.it - Tasse più care per chi ha usato il Superbonus? Condifilizia Toscana: “Niente di cui discutere” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - «per chi ha utilizzato il? Il caso è chiuso e non sussiste alcun altro argomento di cui». A dirlo è la presidente di Confedilizia, l'avvocato Barbara Gambini, a proposito delle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Confermo infatti la posizione espressa dal presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ha fatto chiarezza sul contenuto delle dichiarazioni del ministro. Se l'attività futura - sottolinea la presidente - sarà volta a cerle "case fantasma" e al controllo che chi ha fatto i lavori abbia aggiornato i dati catastali, tutto ciò rientra nell'ordinarietà».

