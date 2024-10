Tacconi polemico: «Gli arbitri stanno rompendo le p…e alla Juve, spero la smettano presto» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, sugli episodi arbitrali che riguardano il club bianconero Stefano Tacconi ha parlato a a Tuttosport degli episodi arbitrali che hanno visto protagonista la Juve in questo avvio di Serie A. CALCIO DI OGGI GLI PIACE? – «Quello di oggi poco. Ai miei tempi dicevano che era lento, Calcionews24.com - Tacconi polemico: «Gli arbitri stanno rompendo le p…e alla Juve, spero la smettano presto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole di Stefano, ex portiere dellantus e della Nazionale, sugli episodi arbitrali che riguardano il club bianconero Stefanoha parlato a a Tuttosport degli episodi arbitrali che hanno visto protagonista lain questo avvio di Serie A. CALCIO DI OGGI GLI PIACE? – «Quello di oggi poco. Ai miei tempi dicevano che era lento,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima pagina Tuttosport : “Tacconi sulla Juventus : Di Gregorio - Bremer e …” - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 24 settembre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)

VIDEO / Tacconi torna allo Stadium : l’applauso dei tifosi della Juve - Stefano Tacconi ha assistito in tribuna a Juventus-Napoli l'ex portiere bianconero, colpito nell'aprile 2022 da aneurisma cerebrale, è stato riabbracciato dai suoi tifosi, che gli hanno tributato un lungo applauso . (Golssip.it)

Tacconi torna allo Stadium : l’applauso dei tifosi della Juventus | VIDEO - Ecco il video dal suo account ufficiale su 'Instagram' . Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è tornato all'Allianz Stadium ieri in occasione della sfida contro il Napoli: che accoglienza! Stefano Tacconi ha assistito, ieri, in tribuna a Juventus-Napoli di campionato. L'ex portiere bianconero, colpito nell'aprile 2022 da aneurisma cerebrale, è stato riabbracciato dai suoi tifosi, che gli ... (Pianetamilan.it)