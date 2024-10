Lanazione.it - Sos di commercio e artigianato: "La burocrazia è soffocante. Ogni procedura è un incubo"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Turismo sostenibile eda ripensare e razionalizzare nell’arco dell’intera filiera, con un occhio di riguardo alle piccole realtà, quelle che nelle economie marginali dei piccoli borghi rischiano di soccombere. Senza trascurare le grandi infrastrutture, condizione imprescindibile per la crescita dell’economia. Le organizzazioni spezzine dele dell’su queste tematiche hanno idee precise, sulle quali chiederanno il confronto con la nuova giunta regionale. Angelo Matellini, direttore provinciale Cna, non ha dubbi: "Per noi la priorità assoluta sono le infrastrutture, che vanno adeguate alle esigenze, sia a livello regionale che spezzino. C’è anche da riflettere sul tema dell’economia del mare. Non basta dire che è l’elemento trainante, occorre anche discuterne con la dovuta attenzione, ci sono aspetti che vanno rivisti e verificati".