Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 9 ottobre 2024: calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, bene Pd e Forza Italia. Male Italia Viva

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Pd e, crolla: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni cala dello 0,3 per cento ed è ora al 29,5%. Ne approfitta il Partito Democratico che cresce dello 0,3% e sale, così, al 22,7 per cento.ilche perde quasi mezzo punto percentuale (-0,4%): il partito guidato da Giuseppe Conte, quindi, cala all’11,4%.che guadagna lo 0,4 per cento portandosi, così, all’8,7% mentre la Lega è all’8,5 per cento, in crescita dello 0,1 per cento.