Si costituisce l’associazione di promozione sociale “Amici della Carabba” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giorno 12 ottobre alle 10 presso la sala consiliare del Comune di Lanciano si terrà una riunione per la costituzione dell’associazione di promozione sociale “Amici della Carabba”, volta a rilanciare il prestigioso marchio abruzzese e a dare vita a una nuova infrastruttura culturale di Chietitoday.it - Si costituisce l’associazione di promozione sociale “Amici della Carabba” Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giorno 12 ottobre alle 10 presso la sala consiliare del Comune di Lanciano si terrà una riunione per la costituzione deldi”, volta a rilanciare il prestigioso marchio abruzzese e a dare vita a una nuova infrastruttura culturale di

