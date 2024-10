Si barrica in casa minacciando i carabinieri con dei coltelli, arrestato 48enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Momenti concitati quelli vissuti l'altra sera dai condomini di una palazzina del centro storico. I carabinieri sono intervenuti, intorno alle 19 e 30, dopo aver ricevuto una segnalazione che riferiva della presenza di un uomo molto alto e munito di due grossi coltelli. Al loro arrivo sul posto Cataniatoday.it - Si barrica in casa minacciando i carabinieri con dei coltelli, arrestato 48enne Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Momenti concitati quelli vissuti l'altra sera dai condomini di una palazzina del centro storico. Isono intervenuti, intorno alle 19 e 30, dopo aver ricevuto una segnalazione che riferiva della presenza di un uomo molto alto e munito di due grossi. Al loro arrivo sul posto

