Settimana della Salute Mentale: al via il ciclo di eventi del DSM dell'ASL Benevento (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ iniziato ieri il ciclo di eventi organizzato dal DSM dell'ASL Benevento per celebrare la Settimana della Salute Mentale. L'obiettivo è promuovere il benessere psicofisico, incoraggiare la cura di sé e combattere lo stigma legato alla malattia Mentale. La giornata dell'8 ottobre è stata dedicata interamente al benessere psicofisico, con attività rivolte a pazienti, familiari e cittadini. La mattinata ha preso il via alle 10 presso il Ponte Leproso di Benevento, con una camminata urbana che ha rivelato angoli nascosti della città, offrendo l'opportunità di praticare attività fisica in un contesto di scoperta del territorio. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno vissuto un'esperienza pratica dedicata al "corpo sensibile", esplorando il legame tra psiche e soma nei giardini dell'oratorio Angela Merici.

