Sessantuno anni fa la tragedia del Vajont, Meloni: "Ferita profonda per la nazione" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - "Il 9 ottobre 1963 è una data che difficilmente possiamo dimenticare. Il disastro del Vajont è una tragedia che poteva e doveva essere impedita, provocata dall'incuria dell'uomo, che ha lasciato una Ferita profonda nella nostra nazione. Rischi e pericoli che erano stati individuati e preallertati che, pero', rimasero inascoltati". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X ricorda così il disastro che fu causato, al confine tra Veneto e Friuli, da una frana precipitata in un bacino idroelettrico alpino nel torrente Vajont, le cui acque travolsero i paesi sottostanti, causando una carneficina. "Quasi duemila persone persero la vita quella sera - ricorda la premier - e interi paesi furono completamente spazzati via. A distanza di 61 anni portiamo quella cicatrice nella nostra memoria e la utilizziamo come monito affinché tali disgrazie non avvengano più. Agi.it - Sessantuno anni fa la tragedia del Vajont, Meloni: "Ferita profonda per la nazione" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - "Il 9 ottobre 1963 è una data che difficilmente possiamo dimenticare. Il disastro delè unache poteva e doveva essere impedita, provocata dall'incuria dell'uomo, che ha lasciato unanella nostra. Rischi e pericoli che erano stati individuati e preallertati che, pero', rimasero inascoltati". La presidente del Consiglio, Giorgia, in un post su X ricorda così il disastro che fu causato, al confine tra Veneto e Friuli, da una frana precipitata in un bacino idroelettrico alpino nel torrente, le cui acque travolsero i paesi sottostanti, causando una carneficina. "Quasi duemila persone persero la vita quella sera - ricorda la premier - e interi paesi furono completamente spazzati via. A distanza di 61portiamo quella cicatrice nella nostra memoria e la utilizziamo come monito affinché tali disgrazie non avvengano più.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oggi anniversario della tragedia del Vajont. Zaia : «Una ferita ancora aperta» - . . Una data che non si risolve in un ricordo routinario perché il dolore è ancora. «Anche quest’anno, per il 9 ottobre, la nostra mente torna al lontano 1963, per non dimenticare le quasi 2000 vittime innocenti, tra i quali 487 bambini, di quella che è passata alla storia come la tragedia del Vajont. (Trevisotoday.it)

La tragedia del Vajont : 9 ottobre 1963 – 9 ottobre 2024 - La diga del Vajont è uno dei più tragici esempi di disastri ingegneristici nella storia italiana. . La diga, alta 261,6 metri, era tra le più […] The post La tragedia del Vajont: 9 ottobre 1963 – 9 ottobre 2024 appeared first on L'Identità. Situata in Friuli-Venezia Giulia, al confine con il Veneto, fu costruita tra il 1957 e il 1960 con l’obiettivo di creare un bacino idroelettrico per ... (Lidentita.it)