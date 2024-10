Servizio taxi-scuola per gli studenti delle superiori, le zone interessate e quando presentare domanda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche per l'anno scolastico 2024-2025 l’amministrazione comunale ha deciso di attivare il Servizio "taxi–scuola", riservato agli studenti degli istituti secondari di secondo grado (istituti superiori) residenti in zone periferiche non raggiunte dai mezzi pubblici (qui il link al bando). Si tratta Livornotoday.it - Servizio taxi-scuola per gli studenti delle superiori, le zone interessate e quando presentare domanda Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche per l'anno scolastico 2024-2025 l’amministrazione comunale ha deciso di attivare il", riservato aglidegli istituti secondari di secondo grado (istituti) residenti inperiferiche non raggiunte dai mezzi pubblici (qui il link al bando). Si tratta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assistenza studenti con disabilità nel palermitano - quasi 1200 solo alle superiori. Rassicurazione su risorse per lavoratori Asacom - A Palermo, infatti, nonostante il ritardo nella ricezione delle risorse, il servizio è stato comunque prorogato”. . L'articolo Assistenza studenti con disabilità nel palermitano, quasi 1200 solo alle superiori. “Dalla Regione e dalla Città metropolitana di Palermo arrivano rassicurazioni e garanzie sulla prosecuzione del servizio di assistenza ad alunni disabili svolto dai lavoratori Asacom. (Orizzontescuola.it)

Il dibattito - al "Tempo delle Donne" - tra gli studenti delle superiori era sull'AI. Si sono confrontati senza alzare muri - per affrontare senza pregiudizi la complessità dell'argomento - Il nostro pullmino rosso ha davanti molta strada, discese e risalite, al solito. Soprattutto se tra studenti e studentesse, non tra audaci mattatori dei talk show serali. A cavallo tra due millenni, la Generazione Z – i nostri figli e nipoti – ha meno paura di attraversare le contraddizioni. I ragazzi e le ragazze si sono divisi in due squadre, Liceo Parini e Istituto Natta, entrambi di Milano. (Iodonna.it)

Attivo il servizio navetta gratuito per gli studenti delle scuole superiori - . . A partire dal primo giorno di scuola il servizio navetta gratuito per gli studenti delle scuole superiori, residenti del Comune di Albignasego, è attivo con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti verso gli istituti scolastici di Padova che non sono adeguatamente coperti dal trasporto pubblico. (Padovaoggi.it)