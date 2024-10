Santi Cosma e Damiano / Piante di marijuana piantate e ad essiccare in casa, 44enne ai domiciliari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Santi Cosma E Damiano – I militari della Stazione Carabinieri di Santi Cosma e Damiano (LT), hanno arrestato nella flagranza del reato un 44enne del posto, già noto alle forze dell’ordine poiché trovato in possesso di 54 Piante di marijuana in fase di essiccazione per complessivi 3 chili, custodite all’interno della sua abitazione, 6 Piante L'articolo Santi Cosma e Damiano / Piante di marijuana piantate e ad essiccare in casa, 44enne ai domiciliari Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Santi Cosma e Damiano / Piante di marijuana piantate e ad essiccare in casa, 44enne ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– I militari della Stazione Carabinieri di(LT), hanno arrestato nella flagranza del reato undel posto, già noto alle forze dell’ordine poiché trovato in possesso di 54diin fase di essiccazione per complessivi 3 chili, custodite all’interno della sua abitazione, 6L'articolodie adinaiTemporeale Quotidiano.

