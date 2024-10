Sandra Bullock e Keanu Reeves vorrebbero fare Speed 3 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante la proiezione del 30° anniversario di Speed, i protagonisti del vecchio cult Keanu Reeves e Sandra Bullock hanno espresso il desiderio di realizzare un terzo capitolo. Ieri sera, il regista Jan de Bont si è unito alle star Keanu Reeves e Sandra Bullock alla proiezione del 30° anniversario di Speed, il celebre cult d'azione degli anni Novanta. Durante il panel, la Bullock ha detto chiaramente che le piacerebbe fare Speed 3, arrivando a sfidare Hollywood a dare il via libera al film, perché ritiene che l'industria non sia "abbastanza coraggiosa" per farlo. Willem Dafoe difende la sua interpretazione in Speed 2: "Non potevo farla in altro modo" Un titolo molto desiderato A maggio, durante un'intervista al podcast 50 MPH, Reeves e la Bullock avevano giù espresso Movieplayer.it - Sandra Bullock e Keanu Reeves vorrebbero fare Speed 3 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante la proiezione del 30° anniversario di, i protagonisti del vecchio culthanno espresso il desiderio di realizzare un terzo capitolo. Ieri sera, il regista Jan de Bont si è unito alle staralla proiezione del 30° anniversario di, il celebre cult d'azione degli anni Novanta. Durante il panel, laha detto chiaramente che le piacerebbe3, arrivando a sfidare Hollywood a dare il via libera al film, perché ritiene che l'industria non sia "abbastanza coraggiosa" per farlo. Willem Dafoe difende la sua interpretazione in2: "Non potevo farla in altro modo" Un titolo molto desiderato A maggio, durante un'intervista al podcast 50 MPH,e laavevano giù espresso

