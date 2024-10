Riavvicinamento in corso tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: “Avrebbe lasciato Giulio Fratini” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Elisabetta Gregoraci si starebbe riavvicinando all’ex marito Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco. La conduttrice Avrebbe recentemente messo la parola fine alla storia d’amore con Giulio Fratini “dopo un’estate di litigi”. Fanpage.it - Riavvicinamento in corso tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: “Avrebbe lasciato Giulio Fratini” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si starebbe riavvicinando all’ex marito, padre di suo figlio Nathan Falco. La conduttricerecentemente messo la parola fine alla storia d’amore con“dopo un’estate di litigi”.

