Reacher 4 ottiene il via libera da Prime Video Amazon svela quando arriverà la stagione 3

Amazon ha annunciato il rinnovo per la stagione 4 di Reacher, la serie con star Alan Ritchson che tornerà nel 2025 con la terza. Reacher ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 4, in largo anticipo rispetto al debutto del terzo capitolo in streaming su Prime Video che avverrà nel 2025. Una settimana fa Amazon aveva inoltre rivelato che aveva ordinato la produzione di uno spinoff con star Maria Sten che riprende la parte di Frances Neagley. Il successo della serie Secondo i dati rivelati da Amazon, Reacher è stato il titolo arrivato in streaming sulla sua piattaforma nel 2023, con gli episodi della seconda stagione, con i dati di visualizzazioni più alti. Gli spettatori, inoltre, sono aumentati del 50% nei primi tre

