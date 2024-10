Lanotiziagiornale.it - Pure Musumeci contro l’Autonomia. Alta tensione sulla riforma della Lega

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)differenziata, figlia, continua a spaccare, oltre l’Italia, anche la maggioranza e il governo. Questa volta ad accendere la miccia non è la solita Forza Italia. A sferrare l’attacco al Carroccio è un ministro di Fratelli d’Italia. Come già nei giorni scorsi il vicepremier azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva rivendicato di non voler cedere il commercio estero, allo stesso modo il ministro con delegheProtezione civile e il mare Nello, in un’intervista a Repubblica, ha dichiarato quanto segue: “La premessa è che sono un autonomista convinto. Però non posso esserlo su una materia come la Protezione civile. Non posso esserlo perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale”.