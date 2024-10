Protezione civile, a Genova parte la campagna "Io non rischio" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 13 ottobre anche Genova - in contemporanea con centinaia di piazze italiane - parteciperà alla campagna di comunicazione “Io non rischio” dedicata alle buone pratiche di Protezione civile, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Anpas, Ingv, ReLUIS Genovatoday.it - Protezione civile, a Genova parte la campagna "Io non rischio" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 13 ottobre anche- in contemporanea con centinaia di piazze italiane -ciperà alladi comunicazione “Io non” dedicata alle buone pratiche di, promossa e realizzata dal Dipartimento dellain collaborazione con Anpas, Ingv, ReLUIS

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto con migliaia tra morti e feriti - la simulazione della protezione civile - Proseguono oggi, mercoledì 9 ottobre, le esercitazioni di Protezione civile della XIII edizione della Settimana della Sicurezza “MESSINA RISK SIS.MA. 2024”, che si concluderanno sabato 12. Nella simulazione di un’emergenza sismica di magnitudo (M) Richter 6.3 e con un’intensità IX° (MCS), è... (Messinatoday.it)

Roma - open day Protezione Civile : aperte le porte delle Sale Operative - I visitatori potranno scoprire, sotto la guida di personale qualificato della Direzione Regionale “Emergenza, Protezione Civile e NUE 112”, le attività svolte nelle Sale Operative, partecipando anche a momenti formativi che illustreranno le principali procedure di intervento. Per informazioni e prenotazioni: Link per la prenotazione: Eventbrite – Open Day Sale Operative Protezione Civile e ... (Ilfaroonline.it)

Roma - il 13 ottobre un open day per conoscere da vicino il lavoro della Protezione Civile - Ogni partecipante potrà riservare fino a sei posti. L’Open Day prevede quattro turni della durata di un’ora e trenta ciascuno, durante i quali sarà possibile approfondire il ruolo cruciale che le Sale Operative svolgono nella gestione delle emergenze sul territorio. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... (Ilfaroonline.it)