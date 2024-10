Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniil Medvedev, ATP Shanghai Masters 10-10-2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner contro Daniil Medvedev è sempre una grande partita anche se ormai l’italiano ha acquisito una dimensione che non è mai stata quella del pur ottimo campione russo. Punto. Solo che poi ci sono le quote, le palle (da tennis) che girano, i sudati denari (soprattutto), e allora c’è poco da fare i fenomeni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniil Medvedev, ATP Shanghai Masters 10-10-2024 Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)controè sempre una grande partita anche se ormai l’italiano ha acquisito una dimensione che non è mai stata quella del pur ottimo campione russo. Punto. Solo che poi ci sono le, le palle (da tennis) che girano, i sudati denari (soprattutto), e allora c’è poco da fare i fenomeni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

