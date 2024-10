Previsioni meteo Livorno, allerta per mareggiate domani giovedì 10 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla per mareggiate dalle 10 fino alle 23.59 di domani, giovedì 10 ottobre. Secondo le Previsioni meteo sono previsti venti tesi o forti tra Libeccio e Scirocco su Arcipelago e costa centro-settentrionale con i mari, specie nella zona Livornotoday.it - Previsioni meteo Livorno, allerta per mareggiate domani giovedì 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La protezione civile regionale ha emanato un'gialla perdalle 10 fino alle 23.59 di10. Secondo lesono previsti venti tesi o forti tra Libeccio e Scirocco su Arcipelago e costa centro-settentrionale con i mari, specie nella zona

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Liguria - le previsioni fino al weekend : attenzione ai forti venti e mareggiate - Prosegue l'ondata di maltempo in Liguria, dove tra l'altro scatterà una nuova allerta meteo gialla per temporali dalle ore 15 di mercoledì 9 ottobre 2024, coinvolto tutto il territorio regionale tranne Valbormida e Valle Stura. Di seguito le previsioni meteo elaborate per GenovaToday... (Genovatoday.it)

Previsioni meteo Livorno - allerta per mareggiate domani sabato 28 settembre - . Secondo le previsioni meteo sono previsti forti venti di libeccio su Arcipelago e costa centro-settentrionale con i mari, specie nella zona dell'Elba, che saranno molto. La protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 28 settembre. (Livornotoday.it)

Maltempo : la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali - vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile - previsioni meteo - Il primo, con validità fino alle 12, fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. (Noinotizie.it)