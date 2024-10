“PerSo Festival”, vince film brasiliano ‘auto-racconto’ degli indigeni amazzonici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiude il "Perugia Social film Festival 2024" con lavori provenienti da 22 Paesi, tra cui 13 pellicole in anteprima italiana o mondiale vince un film brasiliano il 'PerSo - Perugia Social film Festival 2024', che si chiude oggi, 9 ottobre, nella città umbra. Il premio della decima edizione del Festival internazionale di cinema documentario, riservato Sbircialanotizia.it - “PerSo Festival”, vince film brasiliano ‘auto-racconto’ degli indigeni amazzonici Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiude il "Perugia Social2024" con lavori provenienti da 22 Paesi, tra cui 13 pellicole in anteprima italiana o mondialeunil '- Perugia Social2024', che si chiude oggi, 9 ottobre, nella città umbra. Il premio della decima edizione delinternazionale di cinema documentario, riservato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pianeta Mare Film Festival - ecco gli ambasciatori dell’ambiente. Venerdì 11 gran finale al Museo Darwin Dohrn - Venerdì 11 ottobre al Museo Darwin Dohrn in Villa Comunale la mattinata conclusiva del Laboratorio creativo diretto da Valerio Ferrara e poi dalle 15 a mezzanotte (con ingresso libero) il gran finale del Pmff. “L’Unione europea è impegnata in prima linea a livello globale in materia di ripristino degli ecosistemi naturali, conservazione e salvaguardia della biodiversità marina ­- ... (Ildenaro.it)

Gaeta / Visioni Corte Film Festival : al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre - omaggio a Mastroianni - . L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella […] L'articolo Gaeta / Visioni Corte Film Festival: al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre, omaggio a Mastroianni sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. GAETA – Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi ... (Temporeale.info)

Oggi seconda giornata del ValdarnoCinema Film Festival - A seguire un collage tra materiale d'archivio, voci e ricordi. Si approccia al genere sperimentale il film polacco Mammalia di Sebastian Mihailescu, un viaggio surreale attraverso la crisi della virilità. In programma ci saranno i corti Ana morphose di Joao Rodrigues; Cave of warmth di Shamir Raiapov; In the shadow of the cypress di Hossei Molayemi e Shirin Sohani; One track mind di Faye ... (Lanazione.it)