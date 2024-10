Thesocialpost.it - Palermo, bimba di un anno ricoverata per overdose di hashish

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A, il problema delletra i più piccoli sta assumendo proporzioni allarmanti. L’ultimo episodio, avvenuto lo scorso venerdì, ha visto una bambina di appena und’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina per un’di. Fortunatamente, grazie alle cure tempestive, la piccola sta migliorando, ma l’episodio solleva ancora una volta l’attenzione su una questione che sembra non trovare soluzione. Secondo il racconto della madre, la bambina avrebbe trovato la droga per strada e l’avrebbe ingerita accidentalmente. Tuttavia, questa versione, spesso ripetuta in casi simili, non convince del tutto le autorità. L’alto livello di cannabinoidi riscontrato nel sangue della bambina e le modalità del ritrovamento lasciano aperti numerosi interrogativi.