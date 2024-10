Outer Banks 4: a che ora esce su Netflix (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arriva su Netflix "Outer Banks 4", la serie TV creata da Jonas Pate, Josh Pate e Shanon Burke. La quarta stagione sarà divisa in due parti: i primi 5 episodi verranno lanciati sulla piattaforma di streaming il 10 ottobre 2024, mentre gli ultimi 5 saranno disponibili a partire dal prossimo 7 Europa.today.it - Outer Banks 4: a che ora esce su Netflix Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arriva su4", la serie TV creata da Jonas Pate, Josh Pate e Shanon Burke. La quarta stagione sarà divisa in due parti: i primi 5 episodi verranno lanciati sulla piattaforma di streaming il 10 ottobre 2024, mentre gli ultimi 5 saranno disponibili a partire dal prossimo 7

