Olimpia Teodora tornano le Leonesse | Vogliamo ritrovare la nostra identità

Primo atto pubblico dell'Olimpia Teodora 2024/25, che si è presentata alla città, illustrando le non poche novità che caratterizzeranno la stagione. Dopo 5 campionati di A2 e il doloroso declassamento in B2, culminato con la retrocessione in C dello scorso anno, il glorioso sodalizio fondato da Alfa Garavini, che taglierà a breve i 60 anni di vita, si è riposizionato nella terza serie nazionale, la B1, rilevando il ruolo del Mosaico, che ha fatto confluire le proprie risorse tecniche all'interno del nuovo progetto. "Torniamo con la prima squadra in B1 – attacca il presidente Giuseppe Poggi – e il nostro orgoglio è sapere che 9 ragazze su 14 sono della città, le abbiamo viste crescere e siamo riusciti a tenerle a Ravenna, riportando alcune di quelle che si erano allontanate negli anni scorsi.

