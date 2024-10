Netanyahu sente Biden: "Decisa la risposta all'Iran". Gallant: "Sarà sorprendente e letale" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benyamin Netanyahu ha deciso come (e quando) punire l’ Iran per l’ attacco missilistico del primo ottobre contro Israele . E ne ha informato Joe Biden nella prima, attesa telefonata in circa due mesi. Settimane in cui la tensione tra i due leader non ha fatto che salire, con il presidente americano spesso colto di sorpresa dalle iniziative del premier israeliano, compresa quella di ordinare l’ Feedpress.me - Netanyahu sente Biden: "Decisa la risposta all'Iran". Gallant: "Sarà sorprendente e letale" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benyaminha deciso come (e quando) punire l’per l’ attacco missilistico del primo ottobre contro Israele . E ne ha informato Joenella prima, attesa telefonata in circa due mesi. Settimane in cui la tensione tra i due leader non ha fatto che salire, con il presidente americano spesso colto di sorpresa dalle iniziative del premier israeliano, compresa quella di ordinare l’

