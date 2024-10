Napoli, venerdì 11 ottobre la prima Giornata contro l’influenza della camorra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “La camorra ha rappresentato e rappresenta un male dei nostri territori, che dobbiamo combattere con grande impegno. Bisogna farlo utilizzando gli strumenti repressivi, che stanno dando risultati importanti, ma considerando anche l’abbassamento dell’età di chi è coinvolto in questi fenomeni è estremamente rilevante l’aspetto educativo. Un impegno forte della società civile è determinante per ottenere un cambiamento radicale dei comportamenti e fare in modo che la camorra venga definitivamente debellata”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, partecipando, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presentazione del Consiglio comunale straordinario di domani, giovedì 10 ottobre, dedicato alla prima “Giornata contro l’influenza della camorra nella città” in programma il prossimo 11 ottore. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Laha rappresentato e rappresenta un male dei nostri territori, che dobbiamo combattere con grande impegno. Bisogna farlo utilizzando gli strumenti repressivi, che stanno dando risultati importanti, ma considerando anche l’abbassamento dell’età di chi è coinvolto in questi fenomeni è estremamente rilevante l’aspetto educativo. Un impegno fortesocietà civile è determinante per ottenere un cambiamento radicale dei comportamenti e fare in modo che lavenga definitivamente debellata”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano Manfredi, partecipando, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presentazione del Consiglio comunale straordinario di domani, giovedì 10, dedicato allanella città” in programma il prossimo 11 ottore.

