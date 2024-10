Napoli, uccide a coltellate un conoscente per futili motivi dopo una lite: arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una lite scoppiata per futili motivi finita in modo tragico. Martedì tra le vie di Napoli – in zona Avvocata – nel cuore della notte un 48enne, Mariano Pilato, è stato accoltellato da un uomo di 59 anni, Roberto Ambrosio, ed è morto prima dell’arrivo dei soccorritori. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione di Ambrosio. I due si conoscevano bene ed entrambi hanno precedenti, il primo per estorsione e furto aggravato, il secondo per possesso d’armi e lesione. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei commissariati Dante e Decumani che, in breve tempo sono riusciti ad identificare il responsabile dell’aggressione che è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L'articolo Napoli, uccide a coltellate un conoscente per futili motivi dopo una lite: arrestato proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Napoli, uccide a coltellate un conoscente per futili motivi dopo una lite: arrestato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unascoppiata perfinita in modo tragico. Martedì tra le vie di– in zona Avvocata – nel cuore della notte un 48enne, Mariano Pilato, è stato accoltellato da un uomo di 59 anni, Roberto Ambrosio, ed è morto prima dell’arrivo dei soccorritori. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione di Ambrosio. I due si conoscevano bene ed entrambi hanno precedenti, il primo per estorsione e furto aggravato, il secondo per possesso d’armi e lesione. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei commissariati Dante e Decumani che, in breve tempo sono riusciti ad identificare il responsabile dell’aggressione che è statocon l’accusa di omicidio. L'articolounperunaproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - ucciso con una coltellata dopo una lite per futili motivi - La polizia è intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione giunta alla Sala operativa di una persona ferita mortalmente con un’arma da punta e taglio. Il responsabile, un 59enne, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. E’ successo in via Benedetto De Falco. . Le indagini sono ancora in corso. (Quotidiano.net)

Lite per futili motivi - un uomo ucciso a Napoli - Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, hanno arrestato un 59enne con l'accusa di omicidio. Una lite per futili motivi è finita in tragedia. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della polizia. . Le immediate attività intraprese dal personale di Polizia hanno permesso di identificare l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione. (Quotidiano.net)

Napoli - lite per futili motivi finisce a coltellate : morto un 48enne - Un uomo di 48 anni è stato ucciso con un colpo mortale inferto con un'arma da taglio la scorsa notte nel quartiere Materdei di Napoli, in via Benedetto De Falco, in seguito a un litigio per futili motivi. Sul luogo sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, che hanno arrestato un uomo di 59 anni con l’accusa di omicidio. (Tg24.sky.it)