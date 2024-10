Napoli, le condizioni di Kvara e la forma di David Neres (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Napoli, come sta Kvara? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Molto dipenderà dalle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, uscito con un piede gonfio dalla partita di venerdì scorso contro il Como e partito malconcio per la sua Georgia, dove lo attendono le sfide di Nations League contro Ucraina e Albania”. Napoli, Kvara non rientrerà prima di “Il campione dell’Est non rientrerà a Castel Volturno prima di mercoledì prossimo e solo in caso di completo recupero si potrà candidare per essere in campo dal primo minuto a Empoli. Altrimenti nella delicata trasferta toscana potrebbe esserci una meritata chance per David Neres, che rispetto al suo compagno ha invece molto più tempo a sua disposizione per presentarsi al top della forma alla ripresa del campionato”. Terzotemponapoli.com - Napoli, le condizioni di Kvara e la forma di David Neres Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024), come sta? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Molto dipenderà dalledi Khvichatskhelia, uscito con un piede gonfio dalla partita di venerdì scorso contro il Como e partito malconcio per la sua Georgia, dove lo attendono le sfide di Nations League contro Ucraina e Albania”.non rientrerà prima di “Il campione dell’Est non rientrerà a Castel Volturno prima di mercoledì prossimo e solo in caso di completo recupero si potrà candidare per essere in campo dal primo minuto a Empoli. Altrimenti nella delicata trasferta toscana potrebbe esserci una meritata chance per, che rispetto al suo compagno ha invece molto più tempo a sua disposizione per presentarsi al top dellaalla ripresa del campionato”.

