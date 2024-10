MotoGP, GP Australia 2024: programma, date, orari e diretta tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La MotoGP lascia il Giappone per esplorare un nuovo continente, l’Oceania. Il diciassettesimo round della stagione 2024 sarà il Gran Premio d’Australia, in scena tra il 18 e il 20 di ottobre. Il weekend verrà ospitato dal circuito di Phillip Island, uno dei palcoscenici più iconici del calendario. La struttura ospita le corse motociclistiche dal 1931, anche se la MotoGP corse qui la sua prima gara solo nel 1989. Ad oggi, il layout vanta cinque curve a destra e sette a sinistra, per un totale di 4.45 chilometri di lunghezza. Il weekend di gara si aprirà venerdì con le prove libere. Le FP1 sono attese per l’01:45 del mattino in Italia, mentre il prequalifiche andrà in scena tra le 06:00 e le 07:00. L’ultima sessione dedicata alle prove libere è in programma sabato, tra l’01:10 e l’01:40. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lalascia il Giappone per esplorare un nuovo continente, l’Oceania. Il diciassettesimo round della stagionesarà il Gran Premio d’, in scena tra il 18 e il 20 di ottobre. Il weekend verrà ospitato dal circuito di Phillip Island, uno dei palcoscenici più iconici del calendario. La struttura ospita le corse motociclistiche dal 1931, anche se lacorse qui la sua prima gara solo nel 1989. Ad oggi, il layout vanta cinque curve a destra e sette a sinistra, per un totale di 4.45 chilometri di lunghezza. Il weekend di gara si aprirà venerdì con le prove libere. Le FP1 sono attese per l’01:45 del mattino in Italia, mentre il prequalifiche andrà in scena tra le 06:00 e le 07:00. L’ultima sessione dedicata alle prove libere è insabato, tra l’01:10 e l’01:40.

