Monza | il miliardario italo americano Gabelli interessato al club

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) IlMariostarebbe trattando l’acquisto della quota di maggioranza deldalla Fininvest della famiglia Berlusconi. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera infatti, il negoziato è ancora in corso e non è assicurata la buona riuscita dell’affare, ma il pretendente avrebbe le carte in regola.è da 48 anni alla guida di Gamco Investors, società che ha fondato a New York e che oggi gestisce 31 miliardi di dollari. La sua capacità di far fruttare i soldi dei clienti lo ha reso, tanto che secondo le stime di Forbes il suo patrimonio personale sfiora i due miliardi. Adesso, all’età di 82 anni,è pronto a mettere alla prova le sue abilità finanziarie nel calcio italiano. “Non commentiamo i singoli nomi.