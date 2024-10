Mister Movie | Temptation Island: dopo la scelta di Alfred, nuove sorprese per Sofia? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La relazione tra Alfred e Sofia sembra già scricchiolare: emergono nuovi dettagli sulla vita sentimentale della tentatrice. Mistermovie.it - Mister Movie | Temptation Island: dopo la scelta di Alfred, nuove sorprese per Sofia? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La relazione trasembra già scricchiolare: emergono nuovi dettagli sulla vita sentimentale della tentatrice.

Temptation Island - Sofia Costantini deride Anna Acciardi e Alfred Ekhator? Il gesto durante il loro falò - Ma è stato il comportamento di Sofia Costantini fuori dallo show a scatenare ulteriori polemiche, lasciando i fan con dubbi sull’autenticità delle intenzioni della tentatrice e di Alfred. Temptation Island: il tradimento di Alfred Ekhator e il dolore di Anna Acciardi Il momento clou del falò è stato quando Alfred Ekhator ha ammesso il tradimento con Sofia Costantini. (Anticipazionitv.it)

Temptation Island - Anna furibonda lascia Alfred : “Sei un uomo di poca sostanza - non ti fai schifo?”. Lui scoppia in lacrime - poi bacia Sofia - E poi chiedi anche un falò di confronto”, sbotta la 27enne, che, ormai, è un fiume in piena e non accetta giustificazioni: “Cosa vuoi? Lei? Lo so cosa hai trovato nell’altra. Vivono entrambi a Perugia, ma non convivono. Riguardando il video del bacio, Alfred ammette le sue colpe: “Mi sono pentito di aver baciato Sofia, quindi ho chiesto il falò di confronto, ma ci sto mettendo la faccia”. (Ilfattoquotidiano.it)

Temptation Island 12 - Sofia Costantini pubblica un video durante il falò di Anna Acciardi e Alfred Ekhator (e fa innervosire i fan) - Dopo un accesso confronto, dove non sono mancate le lacrime da parte di Alfred che ha più volte sottolineato l’intenzione di andare a chiedere scusa alla famiglia della sua ormai ex fidanzata, dichiarando che l’esperienza nel docu-reality e anche la vicinanza con Sofia gli siano serviti per capire di non amare da diverso tempo Anna, i due si sono detti definitivamente addio. (Isaechia.it)