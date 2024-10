Lapresse.it - Milano, ginnasta Bartolini aggredito sotto casa: “Questa città è una giungla”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) IlNicola, campione del mondo al corpo libero ai Mondiali del 2021, è stato. È stato lui stesso a denunciare il fatto in una serie di stories su Instagram. “è unaraccapricciante, sono statoalle 20mia (per sfortuna del povero e sfigato ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”, lo sfogo dell’atleta azzurro. “Non c’è sicurezza indi, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni, fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore”.ha poi mostrato una ferita alla mano e un livido in fronte.