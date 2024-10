Milano, al Forum di Assago Elly Schlein sale sul palco (e rappa) con J-Ax – Il video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Si muove benissimo. Si vede che ha l’X Factor». E ancora: «Ehi Siri, dammi una definizione di cringe» o «Alla faccia di chi la definisce noiosa e antica». Questi sono solo alcuni dei commenti sui social mentre spopola il video della attuale segretaria del Pd Elly Schlein intenta a a cantare con J-Ax sul palco del Forum di Assago a Milano. Oggi davanti a tantissimi fan si è riunito dopo tanto tempo lo storico duo degli Articolo 31. J-Ax e DJ Jad hanno cantato insieme alcune delle hit storiche che hanno rivoluzionato la musica italiana degli anni ’90. E non erano soli. Almeno per il brano “Così Com’è”, del 1996 tratto dall’album omonimo, su cui Schlein si è cimentata. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Si muove benissimo. Si vede che ha l’X Factor». E ancora: «Ehi Siri, dammi una definizione di cringe» o «Alla faccia di chi la definisce noiosa e antica». Questi sono solo alcuni dei commenti sui social mentre spopola ildella attuale segretaria del Pdintenta a a cantare con J-Ax suldeldi. Oggi davanti a tantissimi fan si è riunito dopo tanto tempo lo storico duo degli Articolo 31. J-Ax e DJ Jad hanno cantato insieme alcune delle hit storiche che hanno rivoluzionato la musica italiana degli anni ’90. E non erano soli. Almeno per il brano “Così Com’è”, del 1996 tratto dall’album omonimo, su cuisi è cimentata.

