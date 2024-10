Meteo: in arrivo l’ex-Uragano Kirk nel cuore dell’Europa, pioggia e vento anche in Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi è finalmente tregua maltempo , e il sole tornerà timidamente a splendere tra le nubi, ma durerà poco . Già da domani, infatti, è attesa una violenta perturbazione sul centronord associata all'ex-Uragano Kirk attualmente in transito tra la Francia e la Germania. È quanto afferma Lorenzo Tedici , Meteorologo de iLMeteo.it . «Da domani - afferma - sono previste al mattino piogge intense su Feedpress.me - Meteo: in arrivo l’ex-Uragano Kirk nel cuore dell’Europa, pioggia e vento anche in Italia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi è finalmente tregua maltempo , e il sole tornerà timidamente a splendere tra le nubi, ma durerà poco . Già da domani, infatti, è attesa una violenta perturbazione sul centronord associata all'ex-attualmente in transito tra la Francia e la Germania. È quanto afferma Lorenzo Tedici ,rologo de iL.it . «Da domani - afferma - sono previste al mattino piogge intense su

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Rischio fenomeni estremi”. Allarme meteo in Italia per l’uragano Kirk : dove e quando colpirà - Previsto il vento di maestrale per venerdì 11 ottobre verso est. Passando alla giornata del 10 ottobre, tutta la parte settentrionale del paese verrà colpita e i nubifragi raggiungeranno pure il centro. Ma in quelle ore pure da noi ci saranno peggioramenti sul nord-ovest e Lombardia. . Poi ... (Caffeinamagazine.it)

Uragano Kirk - ondata di maltempo e rischio eventi estremi in Italia : ecco dove - Nelle regioni centrali, ci saranno precipitazioni isolate, mentre il Sud del Paese vedrà condizioni meteo generalmente più asciutte. Da qui ha cambiato rotta verso est, puntando l'Europa. L’ex-Uragano Kirk, partito dalle coste dell’arcipelago di Capo Verde il 27 settembre, sta portando maltempo sul ... (Tg24.sky.it)

Meteo - in arrivo una nuova perturbazione : è la scia dell’ex uragano Kirk - A dirlo il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3BMeteo. Una nuova perturbazione è in arrivo sul Piemonte a partire da oggi – mercoledì 9 ottobre 2024 – con picco nella giornata di giovedì. Dall’Atlantico è infatti giunto, ormai trasformato in sistema extra-tropicale, l’ex uragano Kirk, che, marciando. (Torinotoday.it)

Italia in attesa di una nuova ondata di maltempo - l'ex uragano Kirk è in arrivo - Roma - In arrivo nuovi nubifragi e temporali intensi con accumuli elevati e rischio di fenomeni critici in diverse regioni. Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia, con fenomeni intensi previsti a partire da giovedì. Anche nel. La perturbazione che ha interessato il Paese martedì si ... (Abruzzo24ore.tv)

In arrivo l’uragano Kirk - nuovo maltempo sull’Italia : ma nel weekend cambia tutto - Il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione con vento e forti temporali. Da sabato il tempo migliorerà decisamente ed avremo un bel sole quasi ovunque Tregua meteorologica oggi prima dell’arrivo dell’ex-Uragano Kirk. Secondo le previsioni meteo, domani, giovedì 10 ... (Sbircialanotizia.it)