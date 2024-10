Media, oggi telefonata tra Biden e Netanyahu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' prevista oggi una telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere dei piani di Israele per colpire l'Iran. Lo riporta Axios, citando come fonte tre funzionari statunitensi e precisando che si tratta del primo colloquio tra i due dopo due mesi di tensione riguardo alla guerra in Medio Oriente. Quotidiano.net - Media, oggi telefonata tra Biden e Netanyahu Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' previstaunatra il presidente Usa Joee il primo ministro israeliano Benjaminper discutere dei piani di Israele per colpire l'Iran. Lo riporta Axios, citando come fonte tre funzionari statunitensi e precisando che si tratta del primo colloquio tra i due dopo due mesi di tensione riguardo alla guerra in Medio Oriente.

Cristina Golinucci - una telefonata potrebbe far riaprire le indagini. L’avvocato della famiglia : “Un signore - oggi molto anziano - ha visto un frate e una giovane donna inoltrarsi nel bosco” - Voleva condividere con la sua guida spirituale, Padre Lino l’esperienza appena conclusa da educatrice. La madre di Cristina Marisa Degli Angeli, la madre di Cristina, ha intanto lanciato una raccolta firme per dire “No all’archiviazione” del caso della 21enne scomparsa nel 1992. La seguirò sempre ... (Ilfattoquotidiano.it)

Whatsapp e smartphone : l'umanità di oggi schiava delle chat elimina il piacere della telefonata - Se il numero è sconosciuto, poi, non ne parliamo. E il punto insomma è che da quando s'è preso a scrivere le faccine – sorrisi, grugniti, mugugni sub specie emoji – ecco che per telefono, a voce, non ci si sente più. Ed è questo, ancora, un ultimo punto. La chiamata, oggi, “mette ansia”, zia. ... (Liberoquotidiano.it)

Michelle e Barack Obama appoggiano Kamala Harris : la telefonata in un video - L'endorsement era atteso ed è stato comunicato dalla stessa Harris con un video in cui viene mostrato il momento della telefonata. Barack e Michelle Obama appoggiano ufficialmente la candidatura di Kamala Harris alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. "Non posso fare questa telefonata senza ... (Ilfoglio.it)