Martinelli, un anno dopo: alla sala Tatarella un toccante amarcord sul politico simbolo della destra militante

sala Tatarella stracolma e molti volti bagnati, e non per la pioggia, martedì 8 ottobre, alla commemorazione di Marco Martinelli, a un anno dalla morte. Ma "non dobbiamo commemorare, perché Marco è qui con noi", premette il presidente del Senato Ignazio La Russa, che non è voluto mancare all'omaggio a un uomo politico che, per oltre quarant'anni, lontano dai riflettori e dai taccuini, ha lavorato alla macchina organizzativa del Msi prima e di AN e Pdl poi. In tanti sono arrivati per partecipare al ricordo, organizzato dalla Fondazione Matteoli, di un uomo tanto riservato quanto prezioso e stimato. Molti oratori illustri, molti altri, altrettanto illustri, hanno voluto testimoniare la loro adesione senza intervenire. Silenziosi, ma presenti: perfettamente aderenti allo stile che ha caratterizzato la militanza dello stesso Martinelli.

