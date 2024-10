Maritime Ventures, nuove imprese per digitalizzazione porti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Creare dieci nuove imprese nei prossimi tre anni, per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese italiane sul fronte della digitalizzazione, nei settori cantieristica navale, nautica da diporto, crocieristica e logistica portuale. È l'obiettivo di Maritime Ventures, il progetto di sistema, presentato oggi, per transizione digitale e innovazione delle filiere navali e portuali. L'iniziativa è di Cdp Venture Capital che, d'intesa con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha favorito la costituzione di una società interamente dedicata al lancio di nuove idee imprenditoriali per il settore. Marine Ventures opererà in due sedi permanenti, a Trieste e Genova. Tra i promotori ci sono il colosso della cantieristica navale Fincantieri e Friulia, la finanziaria della Regione Fvg. Quotidiano.net - Maritime Ventures, nuove imprese per digitalizzazione porti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Creare diecinei prossimi tre anni, per rispondere alle esigenze delle piccole e medieitaliane sul fronte della, nei settori cantieristica navale, nautica da diporto, crocieristica e logistica portuale. È l'obiettivo di, il progetto di sistema, presentato oggi, per transizione digitale e innovazione delle filiere navali e portuali. L'iniziativa è di Cdp Venture Capital che, d'intesa con il Ministero dellee del Made in Italy, ha favorito la costituzione di una società interamente dedicata al lancio diidee imprenditoriali per il settore. Marineopererà in due sedi permanenti, a Trieste e Genova. Tra i promotori ci sono il colosso della cantieristica navale Fincantieri e Friulia, la finanziaria della Regione Fvg.

