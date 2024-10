Manovra, Bonelli: "Tassa su bonus casa riguarda 15 mln persone" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "Il governo si accinge a Tassare la casa di 15 milioni di persone, colpevoli di aver rispettato le leggi ed essere virtuosi nel tutelare l'ambiente. Dal 1998, anno della sua istituzione da parte del primo governo Prodi, ad oggi, almeno 19 milioni di contribuenti hanno fatto ricorso ai bonus edilizi. Secondo uno studio del Cresme su dati del Mef, il totale delle domande presentate tra il 1998 e il 2012 è pari a 6.222.729. Per gli anni dal 2013 al 2022, fonteMef: le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 indicano 10.758.288 richieste di detrazione considerando però che i bonus edilizi sono stati spalmati su dieci annualità . Si arriva così a quasi 17 milioni di domande". Così Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs. Liberoquotidiano.it - Manovra, Bonelli: "Tassa su bonus casa riguarda 15 mln persone" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "Il governo si accinge are ladi 15 milioni di, colpevoli di aver rispettato le leggi ed essere virtuosi nel tutelare l'ambiente. Dal 1998, anno della sua istituzione da parte del primo governo Prodi, ad oggi, almeno 19 milioni di contribuenti hanno fatto ricorso aiedilizi. Secondo uno studio del Cresme su dati del Mef, il totale delle domande presentate tra il 1998 e il 2012 è pari a 6.222.729. Per gli anni dal 2013 al 2022, fonteMef: le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 indicano 10.758.288 richieste di detrazione considerando però che iedilizi sono stati spalmati su dieci annualità . Si arriva così a quasi 17 milioni di domande". Così Angelo, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Manovra - Bonelli : "Tassa su bonus casa riguarda 15 mln persone" - Per gli anni dal 2013 al 2022, fonteMef: le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 indicano 10. Così Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs. 222. Il governo tassa gli onesti e premia gli evasori fiscali con condoni e il concordato preventivo", conclude. (Iltempo.it)

Arrestato il ladro delle offerte in chiesa - ha incendiato la casa che il parroco dava alle persone in difficoltà | VIDEO - Un 29enne, già noto ai carabinieri, è stato individuato quale responsabile di furti e danneggiamenti che avevano interessato una chiesa di Vejano nel corso dell’estate. Ieri sera i carabinieri hanno infatti eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dalla... (Viterbotoday.it)

La Casa dei risvegli - modello europeo della riabilitazione di persone con gravi disabilitĂ - La Casa dei risvegli, struttura dedicata alla riabilitazione di persone con gravi disabilitĂ , diventata modello a livello europeo. Servizio di Cesare Cavoni. The post La Casa dei risvegli, modello europeo della riabilitazione di persone con gravi disabilitĂ first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Queste aziende cercano persone che lavorino da casa : basta parlare italiano e… Tutti i dettagli - . Il lavoro viene retribuito all’ora, con orari flessibili che può decidere liberamente il lavoratore, con uno stipendio che va dai 15$ ai 60$ all’ora. Domande a cui si potrà rispondere attraverso i vari canali messi a disposizione dell’azienda, come telefono, e-mail, chat e social media”. Preferibilmente è poi richiesto almeno 1 anno di esperienza nel settore della riscossione e della gestione ... (Thesocialpost.it)

Inaugurata CasAlzheimer - dedicata alle persone con demenza degenerativa : “Servono 100 tra oss - medici e infermieri” - . Dal 1811 – “quando un gruppo di imprenditori e professionisti bergamaschi attenti al territorio decise di aprire la Casa del fanciullo, per accogliere i bambini abbandonati”, primo nucleo dell’attuale struttura – a oggi, resta ferma la mission: il benessere dei pazienti. Dobbiamo prendere atto del fatto che ormai la popolazione è cambiata, è invecchiata, ci sono nuove necessità e siamo quindi ... (Bergamonews.it)