Maggioranza, Salvini: “paghino i banchieri” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è tensione in Maggioranza sulla manovra: una frattura sempre più evidente tra Lega e Forza Italia? Sul palco di Pontida ecco una staffetta tra il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti e il vicepremier Matteo Salvini. Il primo interviene per chiarire che i “sacrifici”, al centro della disputa negli ultimi giorni, il governo potrebbe chiederli “a chi ha più possibilità”. E non a “negozianti o operai”. Poi arriva la bordata del leader leghista. “Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai”, taglia corto Salvini. Dichiarazione che tiene alto lo scontro con il vicepremier Antonio Tajani. “Le tasse dobbiamo abbassarle”, ribadisce il leader di FI, sottolineando la contrarietà a qualsiasi tipo di nuova tassazione. L'articolo Maggioranza, Salvini: “paghino i banchieri” proviene da Italia Sera. .com - Maggioranza, Salvini: “paghino i banchieri” Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è tensione insulla manovra: una frattura sempre più evidente tra Lega e Forza Italia? Sul palco di Pontida ecco una staffetta tra il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti e il vicepremier Matteo. Il primo interviene per chiarire che i “sacrifici”, al centro della disputa negli ultimi giorni, il governo potrebbe chiederli “a chi ha più possibilità”. E non a “negozianti o operai”. Poi arriva la bordata del leader leghista. “Se qualcuno deve pagare qualcosa in più,e non gli operai”, taglia corto. Dichiarazione che tiene alto lo scontro con il vicepremier Antonio Tajani. “Le tasse dobbiamo abbassarle”, ribadisce il leader di FI, sottolineando la contrarietà a qualsiasi tipo di nuova tassazione. L'articolo: “” proviene da Italia Sera.

