Lutto a Serre: addio all'assessore Antonio Luongo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Serre a Lutto per la scomparsa, a soli 37 anni, dell'assessore Antonio Luongo. Da tempo combatteva contro un male incurabile. Eletto per la prima volta nel 2017, Luongo nell'attuale consiliatura ricopriva il ruolo di assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo. Il messaggio del sindaco Salernotoday.it - Lutto a Serre: addio all'assessore Antonio Luongo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)per la scomparsa, a soli 37 anni, dell'. Da tempo combatteva contro un male incurabile. Eletto per la prima volta nel 2017,nell'attuale consiliatura ricopriva il ruolo diallo Sport, Turismo e Spettacolo. Il messaggio del sindacoÂ

