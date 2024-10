LIVE Sinner-Shelton 6-4, 7-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: autoritaria prova di forza del n.1 al mondo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.15 Sinner tornerà in campo già domani nei quarti di finale, presumibilmente contro l’eterno rivale Medvedev, che è avanti di un set su Tsitsipas. 8.14 17 vincenti e 5 gratuiti per Sinner. 22-10 il computo per Shelton. L’americano ha giocato una partita di altissimo LIVEllo. Ma non è bastato. Pensate che ha perso il primo set servendo il 95% di prime 8.13 Shelton ha ottenuto l’86% dei punti con la prima di servizio, ma solo il 40% con la seconda (6/15). 8.12 Sinner ha messo in campo il 70% di prime, ottenendo l’87% dei punti. 65% la resa con la seconda. 8.11 Oggi l’avversario era tosto e si è visto il miglior Sinner. Impressionante come ha giocato i momenti decisivi. I numeri parlano chiaro: 100% di palle break annullate (7/7), 100% di palle break convertite (1/1), un tie-break dominato per 7-1. 8. Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-4, 7-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: autoritaria prova di forza del n.1 al mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.15tornerà in campo già domani nei quarti di finale, presumibilmente contro l’eterno rivale Medvedev, che è avanti di un set su Tsitsipas. 8.14 17 vincenti e 5 gratuiti per. 22-10 il computo per. L’americano ha giocato una partita di altissimollo. Ma non è bastato. Pensate che ha perso il primo set servendo il 95% di prime 8.13ha ottenuto l’86% dei punti con la prima di servizio, ma solo il 40% con la seconda (6/15). 8.12ha messo in campo il 70% di prime, ottenendo l’87% dei punti. 65% la resa con la seconda. 8.11 Oggi l’avversario era tosto e si è visto il miglior. Impressionante come ha giocato i momenti decisivi. I numeri parlano chiaro: 100% di palle break annullate (7/7), 100% di palle break convertite (1/1), un tie-break dominato per 7-1. 8.

