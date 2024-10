L’informazione è un diritto irrinunciabile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Quanto vale il diritto alL’informazione? Dimentichiamo spesso di chiedercelo nel flusso continuo e quotidiano delle notizie. Poi accade ciò che è accaduto nel giro di appena 24 ore e allora quella domanda acquista immediatamente un senso. L’altra sera la Russia di Putin, sedicente democrazia, che aveva già messo al bando i due giornalisti del Tg1 Stefania Battistini e Simone Traini – colpevoli solo di aver fatto il loro lavoro (hanno raccontato quello che accade a Kursk) – ha anche spiccato un mandato d’arresto internazionale nei loro confronti. Calpestando completamente la libertà d’informazione (e d’espressione, che è poi quello che preoccupa di più lo zar, se qualcuno non la pensa come lui). Quotidiano.net - L’informazione è un diritto irrinunciabile Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Quanto vale ilal? Dimentichiamo spesso di chiedercelo nel flusso continuo e quotidiano delle notizie. Poi accade ciò che è accaduto nel giro di appena 24 ore e allora quella domanda acquista immediatamente un senso. L’altra sera la Russia di Putin, sedicente democrazia, che aveva già messo al bando i due giornalisti del Tg1 Stefania Battistini e Simone Traini – colpevoli solo di aver fatto il loro lavoro (hanno raccontato quello che accade a Kursk) – ha anche spiccato un mandato d’arresto internazionale nei loro confronti. Calpestando completamente la libertà d’informazione (e d’espressione, che è poi quello che preoccupa di più lo zar, se qualcuno non la pensa come lui).

